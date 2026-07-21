PRATO - Incendio in via Campostino di Mezzana, danni ingenti per le due aziende coinvolte. Indagini in corso per stabilire le cause

Sono servite ore e ore di lavoro ininterrotto ai vigili del fuoco per spegnere lo spaventoso incendio che nel primo pomeriggio di ieri ha attaccato due aziende tessili in via Campostino di Mezzana, zona produttiva alla periferia est di Prato: la rifinizione Lafin e l’orditura Gt 2000 dell’ex dirigente di Confartigianato Prato, Andrea Belli. I soccorsi, arrivati anche dai comandi provinciali di Firenze e di Pistoia, sono stati tempestivi ma le fiamme si sono sviluppate rapidamente favorite dal tipo di materiale presente nei due capannoni.

Spento il fuoco, sono cominciate le operazioni di bonifica e smassamento utili a avviare accertamenti sulle cause che hanno scatenato l’inferno. Resta in piedi la prima ipotesi e cioè che l’incendio sia partito dalla Lafin, provocato dal surriscaldamento di un macchinario, forse una ramosa nel reparto finissaggio. La Gt 2000, divisa solo dal muro perimetrale, sarebbe stata dunque oggetto della propagazione delle fiamme. I danni sono ingenti, anzi ingentissimi per entrambe le attività. In fumo diverso materiale, danneggiati pesantemente molto macchinari, verifiche sulle strutture murarie e sulle coperture.

Non ci sono stati feriti: gli operai al lavoro si sono subito resi conto di quanto stava succedendo e sono usciti in strada. La richiesta di intervento ai vigili del fuoco è stata immediata e nel giro di pochi minuti le pompe di acqua erano già in azione. E’ stato necessario chiudere la strada al traffico con inevitabili conseguenze sulla circolazione in buona parte della zona est della città.

L’allerta diramata dalla Protezione civile circa il monitoraggio della qualità dell’aria è rientrata quasi subito: le valutazioni dei vigili del fuoco hanno confermato che l’incendio ha interessato materiale non pericoloso e che le strutture dell’immobile non presentano parti in amianto che, in caso di incendio, sono particolarmente dannose per la salute. Ieri, in prima battuta e in attesa dell’esito delle analisi, era stato consigliato ai fabbricati più prossimi di tenere le finestre chiuse. Una raccomandazione precauzionale, niente di più. La procura ha aperto un’inchiesta e stamani c’è stato il sopralluogo della polizia giudiziaria incaricata delle indagini. (nt)