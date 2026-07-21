LIVORNO - INAUGURATO IL PONTE DEI TRINITARI SUL FOSSO DI VIALE CAPRERA

Inaugurazione del Ponte dei Trinitari sul fosso di viale Caprera e scoprimento targa. Presente il sindaco Luca Salvetti, l’assessore con delega alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli, Luca Barsotti Responsabile Unico del Progetto e dirigente del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture del Comune di Livorno, il direttore dei lavori Luca Barsotti responsabile dell’Ufficio Progettazione ed Attuazione Lavori Stradali e Piani di Eliminazione Barriere Architettoniche del Comune di Livorno, i rappresentanti delle ditte Intersonda, Panza, Egisto Salvadorini e Cts, la Soprintendenza, gli uffici e della commissione Toponomastica del Comune di Livorno, i rappresentanti dell’Autorità Portuale, il Vescovado e la parrocchia di San Ferdinando.