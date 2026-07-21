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LIVORNO - INAUGURATO IL PONTE DEI TRINITARI SUL FOSSO DI VIALE CAPRERA

Rachele Campi
Rachele Campi

Inaugurazione del Ponte dei Trinitari sul fosso di viale Caprera e scoprimento targa. Presente il sindaco Luca Salvetti, l’assessore con delega alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli, Luca Barsotti  Responsabile Unico del Progetto e dirigente del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture del Comune di Livorno,  il direttore dei lavori Luca Barsotti responsabile dell’Ufficio Progettazione ed Attuazione Lavori Stradali e Piani di Eliminazione Barriere Architettoniche del Comune di Livorno,  i rappresentanti delle ditte Intersonda, Panza, Egisto Salvadorini e Cts, la Soprintendenza, gli uffici e della commissione Toponomastica del Comune di Livorno, i rappresentanti dell’Autorità Portuale, il Vescovado e la parrocchia di San Ferdinando.

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