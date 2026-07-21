LIVORNO - SEQUESTRATI 23 MILIONI DI LITRI DI GASOLIO NON CONFORME

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Firenze e Siena hanno eseguito, presso un deposito costiero in provincia di Livorno, il sequestro di oltre 23 milioni di litri di gasolio. I militari hanno controllato due depositi commerciali di oli minerali e un distributore stradale nella provincia di Siena, rilevando irregolarità che hanno portato a sequestri per complessivi 105.000 litri di gasolio. I finanzieri hanno ricostruito la filiera commerciale degli acquisiti del carburante sequestrato, individuandone un rilevante fornitore in un deposito costiero con sede nella città labronica. Dai campionamenti nei serbatoi è emersa la presenza di acqua in quantità eccessiva. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e di un mercato corretto, nel quale gli imprenditori onesti operano in condizioni di sana concorrenza.