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PISA - AUTOMOTIVE: SCIOPERO ALLA DUMAREY DI FAUGLIA

Rachele Campi
Rachele Campi
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Automotive: Dumarey ha ufficializzato al sindacato la disdetta dell’accordo sottoscritto con la Regione Toscana. “Un atto gravissimo che mette a rischio il futuro di 35 lavoratrici e lavoratori in somministrazione, con licenziamenti annunciati a partire dal 31 luglio. Proclamato uno sciopero di protesta  di 8 ore, con presidio dalle ore 9 alle 11 davanti alla fabbrica a Fauglia (Pi).

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