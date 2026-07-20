PISTOIA - SCUOLA, DA FONDAZIONE CARIPT 200MILA EURO PER BORSE DI STUDIO

Garantire il diritto allo studio e pari opportunità ai giovani del territorio pistoiese. Con questo obiettivo la Fondazione Caript ha pubblicato il nuovo bando per le borse di studio relative all’anno scolastico 2026/2027, stanziando complessivamente 200mila euro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Caritas delle Diocesi di Pistoia e di Pescia.

Il bando è rivolto a studentesse e studenti delle scuole medie e superiori che risiedono nella provincia di Pistoia. In totale sono previste 250 borse di studio: l’importo è di 600 euro per chi frequenta le scuole secondarie di primo grado e di 800 euro per gli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado.

Per accedere al contributo sono richiesti un valore ISEE non superiore a 15mila euro e una media dei voti non inferiore a 7/10 nell’anno scolastico 2025/2026. La graduatoria finale assegnerà lo stesso peso sia al merito scolastico (50%) sia alla situazione economica familiare (50%).

«Vogliamo contribuire a rimuovere gli ostacoli che rendono difficile proseguire con serenità il percorso di studi», ha dichiarato il presidente della Fondazione Caript, Luca Gori. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente online sul sito dell’ente dal 20 luglio al 4 settembre 2026. Per la compilazione è disponibile il servizio di assistenza, su appuntamento, presso i centri Caritas di Pistoia e Pescia.