Firenze - Lavoro, da Regione 25 milioni e legge per aziende in crisi

Formazione dei giovani, competenze, contrasto al disallineamento tra le competenze possedute dai lavoratori e quelle richieste dalle aziende, conciliazione vita-lavoro, creazione di impresa, potenziamento della capacità di intervenire nelle crisi. Sono le direttrici della nuova Agenda Toscana Lavoro 2030, un nuovo Patto che implementa e aggiorna quello sottoscritto ormai cinque anni fa. Sul piatto 25 milioni di euro per 10.000 beneficiari. Si parte dalla programmazione condivisa con la Commissione regionale permanente Tripartita dedicata alle politiche sul lavoro che metterà al centro i territori toscani. Ma soprattutto si parte dagli ottimi risultati del programma Gol finanziato dal Pnrr che ha visto la Toscana primeggiare in Italia per tasso di occupazione di chi è stato inserito nel programma. Complessivamente infatti sono state prese in carico dai servizi per l’impiego quasi 400mila persone di cui 320000 hanno partecipato a una politica attiva. Ebbene il 52% ha ottenuto un contratto di lavoro contro il 42% di media nazionale. Altro record: con il 172% di beneficiari, è stato quasi doppiato il numero di persone che hanno frutto di azioni di formazione, mentre quello delle persone coinvolte ha oltrepassato il 121% contro il 105% nazionale. Una base importante per il lavoro di reindustrializzazione della Toscana. E a proposito. Gli incontri con i sindacati e le categorie economiche promessi dopo lo sciopero dell’industria sono già in programma