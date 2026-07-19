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Firenze - Turismo, oltre 55 milioni di presenze in Toscana

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Il turismo in Toscana ha il vento in poppa. Secondo Irpet nel 2025 le presenze turistiche hanno superato i 55 milioni, con una crescita del 3,8% rispetto all’anno precedente, trainata soprattutto dalla domanda internazionale (+5,3%) e dall’espansione del comparto extralberghiero (+6,9%). Anche il primo trimestre del 2026 conferma il trend positivo, con un incremento delle presenze del 5,3%. Si conferma sempre di più quindi una delle principali leve di sviluppo dell’economia regionale, ma la sfida dei prossimi anni sarà quella di trasformare questa crescita in uno sviluppo equilibrato, sostenibile e diffuso sui territori. Il punto è stato fatto a Manifatture Tabacchi in occasione dell’iniziativa “Nextourism – Dai numeri alle destinazioni”, dedicata al tema delle Comunità di Ambito e delle nuove prospettive della governance turistica. Un’importante occasione di confronto sul percorso avviato dalla Regione punta proprio a rafforzare la governance delle destinazioni, favorendo una programmazione condivisa e una promozione sempre più efficace dell’intero sistema turistico toscano.

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