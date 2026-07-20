Firenze - Via ai lavori per la tramvia 4.1, Piagge in festa

La posa della prima pietra della tramvia Leopolda-Piagge avvenuta stamani, è un giorno di festa per chi abita in questo quartiere periferico a ovest della città che da tempo attendeva che il progetto passasse dalla carta al cantiere. Tra 800 giorni – tanto dureranno i lavori – sarà possibile raggiungere e tornare dal centro in 21 minuti con corse ogni 6. Una piccola rivoluzione per un quartiere che spesso si è sentito dimenticato. Lavori che avranno meno impatto sulla viabilità perchè per oltre metà del tracciato sfruttano la ferrovia esistente. Lavori che riqualificheranno un’intera zona di città. Sarà potenziata anche la viabilità su gomma con un intervento della Regione. La sindaca Funaro che definisce l’opera strategica, si dice fiduciosa anche per l’altro tratto di tramvia, quello che dovrebbe andare dalle Piagge a Campi Bisenzio. E’ necessario trovare la copertura per i 250 milioni necessari. Intanto, oggi si festeggia