Cronaca

PRATO - 12 pazienti abusate nello studio medico: indagini terminate

Gabriele Caldieron
Gabriele Caldieron
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E’ salito a dodici il numero di donne che hanno denunciato di essere state vittime di abusi da parte di una guardia giurata di 54 anni che, nello studio medico gestito dalla moglie, effettuava prestazioni sanitarie, in particolare idrocolonterapia, pur non avendo nessuna qualifica per farlo. L’uomo, lo scorso dicembre, fu arrestato e messo ai domiciliari. E adesso la procura ha annunciato di aver predisposto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Sotto accusa, oltre alla guardia giurata, accusata di violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione medica, anche la moglie, lei sì medico endoscopista, ma che deve rispondere dell’accusa di esercizio abusivo dell’attività medica per aver consentito al marito di compiere pratiche illecite nello studio medico da lei gestito senza che l’uomo avesse le necessarie competenze. Le indagini, portate avanti dai poliziotti della Squadra Mobile, hanno consentito di raccogliere inizialmente le testimonianze di tre donne, poi cresciute nel tempo fino ad arrivare alle dodici contenute nell’avviso di conclusione indagini. La loro età è compresa tra i 30 e i 59 anni.

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