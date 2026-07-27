Cronaca

EMPOLI (FI) - SPACCIATORE RECIDIVO ARRESTATO DALLA GUARDIA DI FINANZA

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
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Tre chili e mezzo di hashish, 300 grammi di cocaina e altrettanti di marijuana, 10 grammi di ecstasy. E’ il bilancio della droga sequestrata dalla guardia di finanza a Empoli dall’inizio dell’anno. Tre le persone arrestate per detenzione e spaccio, 20 quelle segnalate alla prefettura come consumatori abituali. L’ultimo arresto risale a poche ore fa e ha riguardato uno spacciatore già noto perché arrestato nei mesi scorsi e sottoposto all’obbligo di dimora. Nella sua disponibilità, i finanzieri hanno trovato droga e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida della sua auto, tra l’altro sprovvista di assicurazione. I cani antidroga hanno fiutato la presenza di sostanza stupefacente che effettivamente è stato rinvenuta sia nascosta nell’auto che nell’abitazione dove complessivamente sono stati trovati più di un etto e mezzo di marijuana, una decina di grammi di cocaina e hashish, un paio di grammi di ecstasy e varia sostanza da taglio. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto, questa volta, la custodia cautelare in carcere.

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