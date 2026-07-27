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PISA - LUMINARA: AMMINISTRAZIONE TENTA ALLA CANDIDATURA UNESCO

Rachele Campi
Rachele Campi
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Con una delibera approvata dalla giunta comunale pisana, sono stati costituiti il comitato scientifico e il comitato tecnico operativo per la candidatura della Luminara di Pisa nell’elenco del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Un modo per valorizzare una delle tradizioni più identitarie della città che ogni anno, la sera del 16 giugno illumina i lungarni con oltre 100.000 lumini. “E’ un percorso – dice Filippo Bedini Vicesindaco di Pisa con delega alle tradizioni della storia e dell’identità della città, – iniziato da tempo. Non ci facciamo illusioni ma con grande determinazione e passione andiamo avanti. È un lavoro che si sta strutturando e a prescindere dal risultato finale, il dossier che presenteremo non lascerà niente di intentato e farai emergere come in questi ultimi anni la Luminara sia diventata più bella sotto ogni punto di vista”. La delibera affida alla direzione turismo, tradizioni storiche e cultura, il compito di adottare tutti gli atti necessari per dare piena attuazione al percorso di candidatura UNESCO.

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