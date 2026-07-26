PISTOIA - GIOSTRA DELL’ORSO 2026, DRAGO VINCE GARA E SPERON D’ORO

Il Drago torna a vincere la Giostra dell’Orso di Pistoia dopo 15 anni e porta il rione di Porta Carratica a quota 24 successi totali. Un trionfo – nelle immagini vediamo il momento della premiazione per mano del sindaco, Giovanni Capecchi – completato dalla vittoria dello Speron d’Oro assegnato a Niccolò Francesconi come miglior cavaliere, mentre al Cervo Bianco va la Conchiglia d’argento. La manifestazione, durata oltre quattro ore e scattata alle 21.15 di ieri sera, ha visto il Drago portarsi subito in testa alla prima tornata. Il primo girone si è chiuso con il Cervo Bianco avanti di un solo punto (8 a 7), dopo la parità tra Cervo e Leon d’Oro e la vittoria del Drago al sesto scontro diretto. La svolta è maturata nel secondo girone: Francesconi ha superato Suadoni all’ottava tornata e Zoppi s’è imposto al fotofinish nella nona, lanciando la fuga di Porta Carratica. Nel mezzo non sono mancate le contestazioni per un bersaglio non caduto al decimo round, oltre alla caduta senza conseguenze del cavaliere del Cervo Marco Innocenti al dodicesimo. La seconda frazione si è così chiusa con il Drago al comando a quota 16 punti, seguito dal Cervo a 12, Grifone a 11 e Leon d’Oro a 10. Nel girone finale il Drago ha gestito il vantaggio con fermezza. Nonostante altre due cadute senza danni per l’amazzone Valentina Tuci al 14° round e Claudio Rossi al 16°, Giovanni Adamo ha conquistato alla 17ª tornata i due punti decisivi che hanno chiuso definitivamente i giochi. Da segnalare che sia per il Vescovo Augusto Mascagna, che ha seguito tutta la gara dalla tribuna d’onore, sia per il sindaco Capecchi quella di ieri sera è stata la prima Giostra nei rispettivi ruoli. Moltissimi gli spettatori, arrivati non solo dall’Italia ma anche dall’estero.