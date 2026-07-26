CERTALDO (FI) - MERCANTIA. UN’INCESSANTE SINFONIA

Nonostante il caldo e i mondiali anche la 39 edizione di Mercantia, il Festival Internazionale del Quarto Teatro,di Certaldo si è confermato come uno degli appuntamenti più importanti dedicati al teatro di strada.

L’edizione di quest’anno era ispirata al tema “Un’incessante Sinfonia”, ha trasformato vicoli, piazze, giardini, cortili e spazi storici in un grande palcoscenico diffuso, dove musica, teatro, danza, circo contemporaneo, installazioni artistiche e artigianato si sono intrecciati in un percorso ricco di emozioni e suggestioni. Per cinque serate centinaia di artisti italiani e internazionali hanno animato il centro storico .

Tra le principali novità del 2026 si è distinta “La Mercantia dei Bambini”, uno spazio dedicato alle famiglie con spettacoli, laboratori, giochi e attività pensate per i più piccoli, ampliando ulteriormente l’offerta culturale del festival e rendendolo ancora più inclusivo.