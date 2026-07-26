PIETRASANTA - GUSTAVO VELEZ: LE DIMENSIONI DELL’EQUILIBRIO

Cubi, prismi, fluttuano nello spazio restituendo la leggerezza che Gustavo Vélez intuisce nella materia, alla quale regala dinamismo e anima. E l’equilibrio è proprio il tema centrale della Mostra che Pietrasanta dedica per il trentennale dello scultore scultore colombiano che ama la città e da lei è ricambiato. Una mostra che abbraccia tutta la città in un percorso unitario dalal collina dal chiostro di S. Agostino sino alla marina. Il sindaco di Pietrasanta Stefano Giovannetti ha annunciato che proporrà la cittadinanza onoraria per l’artista.

Questa mostra diffusa sarà l’occasione anche per una donazione dell’artista alla città, opera sarà posta vicino all’ingresso dell’autostrada.