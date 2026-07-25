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FIRENZE - FRANCHI: NESSUN PROBLEMA PER I 55 MILIONI MANCANTI

Gabriele Caldieron
Gabriele Caldieron
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Con o senza il contributo della Fiorentina, i lavori allo Stadio Artemio Franchi verranno portati a termine. Questo quanto emerge dalla delibera di indirizzo trasmessa ieri dal Comune di Firenze con la Giunta che – approvandola – ha preso atto della proposta presentata da Fiorentina e ha confermato il percorso della candidatura di Firenze a EURO 2032. I 55 milioni mancanti per terminare i lavori dunque arriveranno, ma l’accordo tra Palazzo Vecchio e la società gigliata è lontano. Il Comune grazie alla candidatura di Euro2032 potrà accedere alle risorse previste per gli stadi ritenuti di interesse strategico nazionale. Ulteriori soldi che potrebbero andare a coprire il costo di arredi, skybox e lavori accessori calmierando l’eventuale esborso del Comune. Palazzo Vecchio che – si legge in una nota – “conferma la determinazione a procedere al completamento della riqualificazione dello stadio, assicurando la copertura del fabbisogno residuo”. Sono dunque due i rami che procedono in parallelo: da un lato le attività necessarie alla conferma della candidatura per gli europei, con gli uffici comunali incaricati di predisporre entro il 31 di luglio tutta la documentazione richiesta da UEFA e FIGC comprensiva di attestazioni tecniche, amministrative e finanziarie e dall’altro l’iter burocratico necessario per dare il via al definitivo project financing in vista della prossima Conferenza dei Servizi.

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