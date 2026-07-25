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Impruneta (FI) - LA FESTA DELL’UVA DI IMPRUNETA COMPIE 100 ANNI

Milko Chilleri
Milko Chilleri
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La Festa dell’Uva di Impruneta compie cento anni: presentato il calendario degli appuntamenti che accompagneranno la comunità fino alla grande giornata del 27 settembre.
La Festa dell’Uva di Impruneta, tra le più antiche d’Italia, nasce nel 1926 e anticipa la celebrazione nazionale del 1930. Da semplice sfilata di carri allegorici, si è trasformata negli anni in un grande spettacolo con scene d’attualità e musical complessi, capaci di raccontare storia e identità di questa bella comunità.
In piazza Buondelmonti, nel cuore del centro storico, è stato presentato il programma del centenario e il trofeo destinato al vincitore, selezionato al termine di un contest che ha coinvolto artisti in gara provenienti da tutta Italia.
Nel corso della serata è stato assegnato un riconoscimento speciale a un concittadino illustre, premiato con un’opera realizzata dall’artista Francesco Battaglini.
E poi gadget, cofanetti speciali e la maglietta del centenario, che raffigura lo skyline di Impruneta insieme a l’uva la terracotta e tanti altri elementi identitari del territorio.
Per il centenario, appuntamento a domenica 27 settembre, quando i quattro rioni del paese si sfideranno in una giornata di colori, musica e uno spettacolo tutto da vivere.

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