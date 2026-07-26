TOSCANA - MATEMPO: FULMINI E ALLAGAMENTI

Forti temporali come previsto sulla nostra regione. Sottopassi chiusi e numerose zone allagate. Una coppia è rimasta bloccata dall’acqua in auto a Tavola in provincia di Prato , in via dei Fossi, e sono serviti i pompieri per metterla al sicuro. In provincia torrenti e fiumi hanno tenuto ma sono emerse problematicità note e anche nuove riguardo alla tenuta di alcune strade, come piazza della Stazione, e in vari quartieri della zona sud-ovest. Per questo motivo fa sapere il sindaco l’Amministrazione comunale intende stabilire da subito delle priorità di intervento per prendere in esame le criticità”. Un altro salvataggio in Toscana di un automobilista a Sinalunga dove i vigili del fuoco stamani hanno dovuto soccorrere questo conducente che non riusciva a venire fuori da un sottopasso. In Toscana sono stati registrati oltre 18.000 fulmini in sei ore durante i temporali . Intanto per domani codice giallo per la costa centrale e alle isole dell’Arcipelago.