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PISA - ASTRONAUTA NESPOLI ALLA ROCCA DELLA VERRUCA DI VICOPISANO

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Dallo spazio alla storia millenaria della Rocca della Verruca,un’antica e cadente fortificazione eretta dalla Repubblica di Pisa sul Monte Pisano, collocata in una posizione tale da dominare tutta la Piana di Pisa e la valle dell’Arno Nei giorni scorsi l’astronauta Paolo Nespoli, protagonista di tre missioni spaziali e tra i più autorevoli divulgatori scientifici italiani, ha visitato la Rocca della Verruca, complesso monumentale ricadente nel Comune di Vicopisano accompagnato da Nicola Gualerci, promotore del progetto di recupero del sito.Nel corso della visita, Nespoli ha seguito da vicino il cantiere di consolidamento e messa in sicurezza della fortezza, approfondendo le tecniche di intervento e le complessità di un’opera che interessa un monumento di valore storico, archeologico e paesaggistico. Il recupero della Rocca assume un valore ancora maggiore alla luce dei ripetuti episodi di danneggiamento e manomissione che, nel tempo, hanno interessato il complesso monumentale e l’area circostante. ,L’incontro è stato anche l’occasione per illustrare il progetto del futuro Parco Naturalistico del Monte Verruca di Vicopisano, iniziativa privata attualmente all’esame dell’Amministrazione Comunale. Tra le proposte figura la realizzazione del Piccolo Osservatorio Astronomico di Vicopisano, previsto all’interno del parco e destinato alle scuole, che consentirebbe attività didattiche e osservazioni astronomiche sia in presenza sia da remoto. L’intenzione è quella di dedicare il futuro osservatorio a Paolo Nespoli, quale riconoscimento del suo straordinario contributo alla ricerca scientifica e alla divulgazione.

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