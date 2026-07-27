Attualità

SAN GIMIGNANO (SI) - XIV EDIZIONE DI ORIZZONTI VERTICALI

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Il festival Orizzonti Verticali giunge alla XIV edizione e torna ad animare la città di San Gimignano con un programma multidisciplinare come da sua vocazione. Dal 30 luglio al 2 agosto propone un calendario articolato, che coniuga qualità artistica, ricerca e partecipazione. 23 gli appuntamenti, di cui due in prima nazionale e uno in prima regionale, che in 4 giorni abiteranno diversi luoghi della città. Un’onda armata di pensieri, parole, movimento e suoni, con installazioni, spettacoli e performance di teatro, danza e musica, che apre alla contemporaneità fondendosi con la medievale struttura urbanistica antica.

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