SAN GIMIGNANO (SI) - XIV EDIZIONE DI ORIZZONTI VERTICALI

Il festival Orizzonti Verticali giunge alla XIV edizione e torna ad animare la città di San Gimignano con un programma multidisciplinare come da sua vocazione. Dal 30 luglio al 2 agosto propone un calendario articolato, che coniuga qualità artistica, ricerca e partecipazione. 23 gli appuntamenti, di cui due in prima nazionale e uno in prima regionale, che in 4 giorni abiteranno diversi luoghi della città. Un’onda armata di pensieri, parole, movimento e suoni, con installazioni, spettacoli e performance di teatro, danza e musica, che apre alla contemporaneità fondendosi con la medievale struttura urbanistica antica.