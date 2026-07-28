FIRENZE - “Tale è la nostra volontà”, la storia della CCIAA di Firenze

Racconta la nascita della Camera di Commercio di Firenze, la prima d’Italia, ma soprattutto la grandezza di un sovrano illuminato quale fu Pietro Leopoldo, il libro “Tale è la nostra volontà” scritto dalla giornalista Olga Mugnaini e presentato a palazzo Medici Riccardi nell’ambito della rassegna “Il Palazzo racconta”. Un viaggio nel cuore della modernizzazione toscana che ha lasciato il segno e che continua a fare scuola.