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FIRENZE - “Tale è la nostra volontà”, la storia della CCIAA di Firenze

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Racconta la nascita della Camera di Commercio di Firenze, la prima d’Italia, ma soprattutto la grandezza di un sovrano illuminato quale fu Pietro Leopoldo, il libro “Tale è la nostra volontà” scritto dalla giornalista Olga Mugnaini e presentato a palazzo Medici Riccardi nell’ambito della rassegna “Il Palazzo racconta”. Un viaggio nel cuore della modernizzazione toscana che ha lasciato il segno e che continua a fare scuola.

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