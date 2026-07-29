Firenze - Holter in farmacia, il servizio diventa strutturato

La sicurezza di una diagnosi effettuata da un centro di assoluta eccellenza, come Monasterio e l’ospedale del cuore di Massa, e la comodità di recarsi nella farmacia più vicina, ovunque si abiti in Toscana, per sottoporsi all’esame. La sperimentazione ha funzionato e quindi diventerà strutturale il progetto partito a luglio 2025 per l’applicazione in farmacia dell’holter, il dispositivo per monitorare l’attività cardiaca nell’arco delle ventiquattro ore. Oltre 7mila gli esami effettuati da un centinaio le farmacie che hanno partecipato alla fase sperimentale, ma a regime – già dalle prossime settimane – saliranno a cinquecento. Un bell’aiuto per le strutture sanitarie toscane dato che ogni anno ci sono circa 100 mila richieste di holter.