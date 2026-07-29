Cronaca

LASTRA A SIGNA (FI) - Donna scomparsa individuata con una termocamera

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Vigili del fuoco del comando di Firenze, con il nucleo SAPR della Toscana, sono intervenuti questa notte alle ore 02:00 nel comune di Lastra a Signa, in supporto ai Carabinieri, per la ricerca di una donna di 80 anni che si era allontanata dalla propria abitazione e non ne aveva fatto rientro.
Sul posto inviata anche la squadra di terra del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa. Il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto) apprese le informazioni sulla ricerca, ha iniziato ad effettuare il sorvolo della zona con un drone dotato di termocamera che ha permesso in pochi minuti di individuare la donna. Sono quindi state comunicate le coordinate geografiche alla squadra di terra che, insieme al personale dell’Arma, hanno raggiunto la donna in una vigna. La donna stava dormendo. I Vigili del fuoco hanno pertanto verificato i parametri vitali e, dopo averla svegliata, l’hanno adagiata su una barella roll e consegnata ai sanitari per il successivo trasferimento al pronto soccorso.

Articoli correlati

FIRENZE - Incendio in ditta nella notte operazioni...

PRATO - Nuovo lancio di droga e telefonini...

FIRENZE - INCENDIO ALL’OSMANNORO, IN FIAMME UN MAGAZZINO...

PRATO - Furto nella notte alla ricevitoria del...

EMPOLI (FI) - SPACCIATORE RECIDIVO ARRESTATO DALLA GUARDIA...

FIRENZE - CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA: 749...

PRATO - 12 pazienti abusate nello studio medico:...

MONTERMURLO (PO) - FURTO IN UNA GIOIELLERIA: LADRI...

LUCCA - VIVEVANO IN VILLA E PERCEPIVANO SOSTEGNI...

PRATO - Incendio in via Campostino di Mezzana,...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia