FIRENZE - INCENDIO ALL’OSMANNORO, IN FIAMME UN MAGAZZINO DI PELLETTERIA: NESSUN FERITO

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato questa mattina intorno alle ore 8 in un capannone industriale in via Pratese, nella zona dell’Osmannoro, al confine tra Firenze e Sesto Fiorentino. Una densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, si è alzata dall’area interessata dal rogo. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile della Città metropolitana di Firenze, presente sul posto dalle 8:30, le fiamme hanno coinvolto un magazzino adibito a deposito di pellame e non i locali destinati alla lavorazione. Solo al termine delle operazioni di spegnimento sarà possibile effettuare un sopralluogo per stabilire con precisione la natura dei materiali bruciati. Il capannone ospita aziende del settore della pelletteria. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco con più mezzi e squadre, affiancati dalla polizia locale per la gestione della viabilità. Presenti anche il personale della Asl per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e i tecnici dell’Arpat per le verifiche ambientali. Non si registrano persone ferite o coinvolte. In via precauzionale, resta attiva anche l’assistenza sanitaria sul posto. La sindaca di Firenze e della Città metropolitana Sara Funaro, insieme alla Metrocittà, ha invitato i residenti della zona a tenere chiuse le finestre e a non esporsi ai fumi, in attesa degli accertamenti tecnici sulla qualità dell’aria.