Cronaca

Massa Carrara - Cade mentre è in cordata su Apuane, soccorso notturno

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Si è concluso intorno alle 7 di stamani il recupero in parete al Pizzo d’Uccello, a circa 1.800 metri di quota sulle Alpi Apuane tra le province di Massa Carrara e Lucca, di un giovane alpinista caduto per una trentina di metri mentre era in cordata con un altro scalatore. L’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, supportati da una squadra SAF della sede centrale di Lucca, era iniziato nella tarda serata di ieri, intorno alla mezzanotte per soccorrere i due alpinisti, uno dei quali infortunato durante la percorrenza di una via alpinistica. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il Soccorso Alpino nelle operazioni di recupero, raggiungendo la vetta dove le squadre hanno trascorso la notte. Alle prime ore dell’alba, i due alpinisti sono stati trasportati in una zona idonea al recupero con l’elicottero Pegaso, che li ha successivamente verricellati e trasportati in ospedale

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