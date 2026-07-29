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MONTALE (PT) - TERMOVALORIZZATORE, ASSEMBLEE PUBBLICHE E IPOTESI REFERENDUM PRIMA DELLA SCELTA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Prima di una decisione definitiva sulla realizzazione di un nuovo termovalorizzatore da 100 mila tonnellate all’anno a Montale, l’amministrazione comunale avvierà una serie di assemblee pubbliche dove verranno illustrati tutti gli scenari presi in esame. Lo ha precisato oggi in conferenza stampa il sindaco di Montale, Ferdinando Betti, alla presenza della giunta e di alcuni consiglieri, non escludendo anche un eventuale referendum.

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