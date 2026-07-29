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LIVORNO - EFFETTO VENEZIA, QUEST’ANNO KERMESSE DEDICATA AI GIOVANI

Rachele Campi
Rachele Campi
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Da questa sera al 2 agosto Livorno ospita la 41ª edizione di Effetto Venezia, diretta da Grazia Di Michele e dedicata al tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. Al centro dell’evento il contrasto al bullismo attraverso arte, musica e teatro. In programma concerti, incontri e iniziative con The Kolors, Tosca, Ditonellapiaga, Ginevra Di Marco e numerosi artisti emergenti. I giovani salvano i giovani e cercano nuove “connessioni”. Artisti della nuova generazione si confrontano con le altre generazioni di artisti e si incontrano per dare risposta alle tensioni e alle sfide di questa epoca.

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