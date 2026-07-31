Cronaca

FIRENZE - In aeroporto scoperto quasi 1 milione euro non dichiarato

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Valuta non dichiarata per quasi un milione di euro è stata scoperta nei primi sei mesi del 2026 durante i controlli ai viaggiatori che hanno fatto scalo all’aeroporto di Firenze effettuati dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Potenziate anche le attività di controllo finalizzate all’applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione che hanno portato al sequestro di esemplari e derivati appartenenti a specie animali e vegetali tutelate, come frammenti di corallo e di conchiglie nonché alcune boccette di bile di Orso tibetano e due teste di Alligatore del Mississippi.

Articoli correlati

Massa Carrara - Cade mentre è in cordata...

LASTRA A SIGNA (FI) - Donna scomparsa individuata...

FIRENZE - Incendio in ditta nella notte operazioni...

PRATO - Nuovo lancio di droga e telefonini...

FIRENZE - INCENDIO ALL’OSMANNORO, IN FIAMME UN MAGAZZINO...

PRATO - Furto nella notte alla ricevitoria del...

EMPOLI (FI) - SPACCIATORE RECIDIVO ARRESTATO DALLA GUARDIA...

FIRENZE - CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA: 749...

PRATO - 12 pazienti abusate nello studio medico:...

MONTERMURLO (PO) - FURTO IN UNA GIOIELLERIA: LADRI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia