FIRENZE - In aeroporto scoperto quasi 1 milione euro non dichiarato

Valuta non dichiarata per quasi un milione di euro è stata scoperta nei primi sei mesi del 2026 durante i controlli ai viaggiatori che hanno fatto scalo all’aeroporto di Firenze effettuati dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Potenziate anche le attività di controllo finalizzate all’applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione che hanno portato al sequestro di esemplari e derivati appartenenti a specie animali e vegetali tutelate, come frammenti di corallo e di conchiglie nonché alcune boccette di bile di Orso tibetano e due teste di Alligatore del Mississippi.