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LIVORNO - SECONDA GIORNATA PER LA KERMESSE EFFETTO VENEZIA

Rachele Campi
Rachele Campi
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Si è conclusa la prima serata di Effetto Venezia, la Kermesse livornese che anima l’omonimo quartiere, arrivata alla 41esima edizione. Dopo i The Kolors, sul palco salirà Tosca, una seconda sera dedicata alla musica d’autore, alla cultura e al dialogo tra generazioni sul tema “Futuro Prossimo”.

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