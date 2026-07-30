FIRENZE - PONTE AL PINO: RIPRESA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Puntuale alle 11, come da cronoprogramma, ha riaperto completamente il nodo ferroviario fiorentino con il passaggio alla stazione di Campo di Marte del primo Frecciarossa, partito da Foggia e diretto a Milano.

Il nodo era chiuso dalle 23 di domenica 26 per la sostituzione del cavalcaferrovia a ponte al Pino, con l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, dividendo di fatto l’Italia in due.