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FIRENZE - PONTE AL PINO: RIPRESA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

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Puntuale alle 11, come da cronoprogramma, ha riaperto completamente il nodo ferroviario fiorentino con il passaggio alla stazione di Campo di Marte del primo Frecciarossa, partito da Foggia e diretto a Milano.
Il nodo era chiuso dalle 23 di domenica 26 per la sostituzione del cavalcaferrovia a ponte al Pino, con l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, dividendo di fatto l’Italia in due.

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