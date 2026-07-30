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FIRENZE - Firenze Fiera, Becattini confermato presidente in nuovo cda

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
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L’assemblea dei soci di Firenze Fiera ha confermato per il terzo mandato Lorenzo Becattini alla presidenza “rinnovandogli la fiducia nel percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni e nella strategia di consolidamento di Firenze Fiera quale polo fieristico e congressuale di riferimento a livello nazionale e internazionale”. Così si legge in una nota che riporta anche la nomina all’unanimità del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale del triennio 2026-2028. La conferma del presidente e il rinnovo degli organi sociali – si legge nella nota – rappresenta un passaggio significativo per dare continuità al percorso di crescita della società, che si trova nel mezzo di un aumento di capitale da 6 milioni e 350.000 euro.

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