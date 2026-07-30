FIRENZE - Firenze Fiera, Becattini confermato presidente in nuovo cda

L’assemblea dei soci di Firenze Fiera ha confermato per il terzo mandato Lorenzo Becattini alla presidenza “rinnovandogli la fiducia nel percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni e nella strategia di consolidamento di Firenze Fiera quale polo fieristico e congressuale di riferimento a livello nazionale e internazionale”. Così si legge in una nota che riporta anche la nomina all’unanimità del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale del triennio 2026-2028. La conferma del presidente e il rinnovo degli organi sociali – si legge nella nota – rappresenta un passaggio significativo per dare continuità al percorso di crescita della società, che si trova nel mezzo di un aumento di capitale da 6 milioni e 350.000 euro.