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LIVORNO - DARSENA EUROPA: RIUNIONE IN PREFETTURA

Rachele Campi
Rachele Campi
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Un tavolo per parlare della Darsena Europa. Questa mattina il commissario Giancarlo Dionisi ha riunito tutti i rappresentanti legati ad una delle opere più importanti a livello toscano. Dopo la nomina ufficiale Dionisi può fare il punto della situazione. Da cronoprogramma l’hub commerciale dovrebbe essere pronto ad ottobre 2030.

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