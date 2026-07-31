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LIVORNO - L’ACQUARIO DI LIVORNO COMPIE 16 ANNI

Rachele Campi
Rachele Campi
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Il nuovo Acquario di Livorno spegne 16 candeline. Oggi e domenica è prevista una speciale animazione per bambini e ragazzi ’I cuccioli del mare’. La struttura propone inoltre, come novità dell’estate 2026, la nuova esperienza ’A tu per tu con le tartarughe verdi’: un’attività unica ed a numero chiuso pensata per offrire ad un ristretto gruppo di partecipanti, il privilegio di accedere a un momento intimo e normalmente precluso al pubblico, la cibatura delle tartarughe verdi Ari e Cuba da parte dello staff.

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