PISA - DUMAREY: RESPINTA LA PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Il muro contro muro è ormai totale. Dumarey Flowmotion Technologies ha respinto la proposta di mediazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Saltano così le possibilità di congelare i 35 licenziamenti annunciati e di riaprire il confronto a settembre sulla base di un nuovo piano industriale. Una scelta che ha innescato la protesta dei lavoratori, con sciopero e presidio permanente davanti ai cancelli dell’azienda. Presidio che stamani dalle 9 si sposterà nel centro di Pisa, in piazza XX settembre per poi dare vita – si apprende – ad un corteo per raggiungere la Prefettura.