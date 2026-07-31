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FIRENZE - QUARTA ONDATA: ALTRI 10 GIORNI DI CALDO INTENSO

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Termometri ancora in salita. Come era stato previsto si intensifica l’ondata di calore in tutta la Toscana e in particolare modo a Firenze dove è stata confermata l’ennesima giornata da bollino rosso con temperature fino a 39/40 gradi. Bollettino che sarà esteso anche per il weekend con picchi che potranno superare i 40 gradi. Secondo il consorzio Lamma questa quarta ondata durerà almeno una decina di giorni

Il caldo non ferma però i turisti che armati di cappelli, borracce, ombrellini, ventilatori e tanto coraggio girano per le vie della città, cercando riparo in qualche negozio, museo o zona all’ombra

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