Salute

PRATO - Salute: un centro aperto per tutto agosto

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Per molti agosto è il mese del meritato riposo. Ma le città non si svuotano più come tanti anni fa e soprattutto molti servizi non vanno in vacanza. Tra questi quelli dedicati alla salute. Trovare un centro aperto disponibile dove poter fare un esame o un’analisi in pochi giorni oggi non è più un miraggio. A Prato per esempio il centro Aesthetic Medical Care rimarrà aperto per tutto il mese d’agosto, chiuderà solo il 15 e il 16. Resteranno infatti operativi il laboratorio di analisi, il reparto di diagnostica, con radiografie, ecografie, tac, moc, e la risonanza magnetica aperta e chiusa, oltre ai servizi di dermatologia, oculistica, odontoiatria, endoscopia e altre numerose specialità presenti all’interno della struttura. Riuscire a fare un esame in pochi giorni e avere una risposta celere non sempre è possibile nel pubblico. Il centro di Prato è una struttura che l’altro ha macchinari di ultima generazione. I tempi di attesa per gli appuntamenti sono brevi e un aspetto molto importante e non secondario soprattutto in questo momento di grande crisi i prezzi sono calmierati. Per molti può essere l’occasione anche fare quei controlli magari rimandati da tempo in un periodo dove i ritmi sono più rilassati. Insomma la salute non va in vacanza neanche ad agosto.

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