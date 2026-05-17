Salute

FIRENZE - A CAREGGI MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA PER STUDIO AVANZATO DEI GENI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Osservare le cellule direttamente nei tessuti (quindi nel loro ambiente naturale) con un livello di dettaglio senza precedenti: è questo che fanno i due nuovi macchinari (i primi in Toscana) donati dalla Fondazione CR Firenze al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università di Firenze. Le nuove piattaforme si basano su strumentazioni di ultima generazione. In particolare uno sarà utilizzato per le malattie infiammatorie e i tumori, l’altro studierà la comunicazione cellulare, sempre più rilevante per la diagnosi e il monitoraggio di diverse patologie.

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