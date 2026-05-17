FIRENZE - OMAGGIO A PINOCCHIO FIRENZE SI TRASFORMA NEL PAESE DEI BALOCCHI

“Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie: vi sono le bugie che hanno che hanno le gambe corte,

e le bugie che hanno il naso lungo: la tua per l’appunto è di quelle che hanno il naso lungo”. Sarà proprio Pinocchio il protagonista della tredicesima edizione della Firenze dei Bambini dal 22 al 24 maggio. Un’attenzione speciale quindi al capolavoro di Collodi nel bicentenario e al delicato rapporto fra bugie e verità.

Il grande evento rivolto ai più piccoli trasforma così la città di Firenze in un immenso paese dei balocchi nel quale perdersi e ritrovarsi, riflettendo su quanto sia delicato pensare e agire in sincerità fra le tentazioni di Lucignolo, i tranelli del Gatto e della Volpe e i consigli della Fata turchina o del Grillo parlante. L’evento prenderà il via venerdì mattina, con una serie di progetti educativi per le classi, che si divideranno tra i luoghi di cultura della città e le aule scolastiche. Nel fine settimana, invece, le attività saranno rivolte alle famiglie con bambini da 0 a 12 anni, declinate per le diverse fasce di età.