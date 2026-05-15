FIRENZE - IL RESTAURO “APERTO AL PUBBLICO” DEL BASAMENTO DEL PERSEO

Realizzato tra il 1549 e il 1553 su commissione di Cosimo I de’ Medici per accompagnare il celebre bronzo destinato alla Loggia dei Lanzi, il basamento marmoreo che sostiene il celebre Perseo di Benvenuto Cellini aveva bisogno di un intervento conservativo, a 30 anni dall’ultimo. Il restauro attuale dovrebbe concludersi entro il 5 settembre. Il basamento è concepito come un’ara decorata e densa di significati simbolici. Ai quattro angoli si trovano allusioni al segno zodiacale del Capricorno riconducibile al duca, mentre un articolato sistema decorativo fatto di fiaccole e mascheroni allude al trionfo della verità sull’inganno. Più in basso, le erme femminili rappresentano la figura di Diana Efèsia, mentre nelle nicchie trovano posto le quattro statuette bronzee raffiguranti Giove, Minerva, Mercurio e Danae con il piccolo Perseo. Il cantiere, allestito nella sala mostre al piano terra del museo del Bargello. è “aperto” e i visitatori potranno osservare le varie fasi. Insieme al basamento e alle statuette bronzee sarà restaurata anche la spada in ferro del Perseo, solitamente esposta in una delle vetrine della sala dell’Armeria del museo.