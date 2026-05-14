TOSCANA - RINCARI ENERGIA E CARBURANTI: LA TOSCANA SESTA IN ITALIA

In Toscana il nuovo caro energia rischia di presentare un conto da quasi 2 miliardi di euro tra bollette e carburanti. È quanto emerge dall’ultimo studio della CGIA di Mestre, che stima per il 2026 un aggravio complessivo di 1,935 miliardi di euro rispetto al 2025, pari a un aumento del 15,9%. La regione si colloca al sesto posto in Italia per incremento assoluto dei costi energetici, dietro a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte.

A livello nazionale, l’impatto complessivo previsto supera i 28,9 miliardi di euro. La voce più pesante riguarda carburanti, benzina e gasolio, con rincari stimati in oltre 13,6 miliardi (+20,4%), seguiti dall’energia elettrica (+10,2 miliardi) e dal gas (+5 miliardi).

Anche in Toscana il peso maggiore arriverà proprio dai carburanti. Secondo la CGIA, famiglie e imprese toscane spenderanno circa 898 milioni di euro in più per benzina e diesel, con un aumento del 20% rispetto al 2025. La spesa complessiva passerebbe così da 4,49 a 5,39 miliardi di euro.

Sul fronte dell’energia elettrica, invece, il rincaro stimato è di 646 milioni di euro (+12,9%), mentre per il gas l’aumento previsto supera i 391 milioni (+14,7%).

Numeri che rischiano di avere ripercussioni pesanti anche sull’economia regionale. In Toscana il caro energia potrebbe colpire in particolare trasporti, logistica, turismo, agricoltura e comparto manifatturiero, settori molto esposti all’aumento dei costi energetici e del carburante. L’effetto potrebbe tradursi in nuovi rincari a cascata su beni e servizi, con conseguenze dirette anche sui consumi delle famiglie.

Nel report, la CGIA giudica inoltre insufficienti le misure adottate finora dal Governo attraverso il cosiddetto “Decreto Bollette”, che vale circa 5 miliardi di euro a livello nazionale. Secondo l’associazione artigiana, senza un intervento più strutturale dell’Unione Europea e nuovi strumenti per calmierare i prezzi dell’energia, il rischio è quello di un ulteriore aumento della pressione economica su imprese e cittadini.