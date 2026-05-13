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FIRENZE - PUPO TORNA A FIRENZE: AL VERDI TRA MUSICA E RACCONTI

Giulio Falciai
Giulio Falciai
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Pupo torna a Firenze. E lo fa in uno dei luoghi simbolo dello spettacolo toscano, il Teatro Verdi, dove il prossimo 27 maggio porterà in scena uno show, “Storia di un equilibrista” che sarà un insieme di musica, racconto e memoria di una carriera lunga cinquant’anni.
Una storia artistica iniziata in Toscana e diventata internazionale, il rapporto con l’estero, e in particolare con la Russia, un Paese in cui Pupo è amatissimo
Nella storia di Pupo, non ci sono stati solo successi enormi, ma anche momenti molto complicati, raccontati spesso senza filtri. A partire dal tema delle dipendenze.
E poi la Toscana, con un capitolo inevitabile dedicato anche al calcio e alla Fiorentina, passione mai nascosta.
Intanto l’appuntamento resta fissato: il 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, per uno spettacolo che promette di raccontare non soltanto il cantante, ma anche l’uomo dietro il personaggio.

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