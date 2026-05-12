FIRENZE - TEATRO DEL MAGGIO: PRIMA EDIZIONE DAVID MICHELANGELO

Il teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha ospitato nello scorso fine settimana la prima edizione del “David di Michelangelo – Premio Danza Città di Firenze”, iniziativa ideata e realizzata da OPES Italia APS. L’evento rappresenta la fase conclusiva del progetto “Danzando con il Cuore in Tour 2026”, promosso da OPES Toscana e dal Comitato provinciale di Siena, articolato in sei rassegne coreografiche sul territorio regionale, con il coinvolgimento di oltre 50 scuole di danza e più di 800 giovani allievi. Accanto al concorso, per il Gran Gala si sono esibite i per la prima volta insieme 14 compagnie di danza toscane accreditate presso la Regione Toscana e il MIC, affiancate da étoile e artisti ospiti. Il programma è stato curato da Adria Ferrali, fondatrice del DAP Festival. Durante la serata conclusiva sono stati assegnati il “Premio Danza Città di Firenze – David di Michelangelo” e il “Premio OPES Italia APS – Città di Firenze a personalità del mondo della danza, dello sport e del sociale.