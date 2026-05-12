Attualità

TOSCANA - LEGGE SULLA MONTAGNA: REGIONE E ANCI CONTRO LA NORMA

Alessio Poggioni
Alessio Poggioni
LIVE

La nuova Legge sulla montagna allo studio del Governo continua a far discutere in Toscana, dove amministratori locali e associazioni dei Comuni denunciano il rischio di un forte ridimensionamento delle risorse destinate alle aree interne e appenniniche. Al centro delle contestazioni ci sono i nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani, basati soprattutto sull’altitudine, che secondo molti enti locali finirebbero per escludere territori storicamente considerati montani e caratterizzati da fragilità demografica e carenza di servizi essenziali.
A lanciare l’allarme è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha chiesto al Governo di fermare il decreto attuativo della legge 131 del 2025.
Sul tema è intervenuta anche Anci Toscana, che ha seguito fin dall’inizio l’iter della riforma cercando di modificare i criteri individuati dal Governo.
Durissimo il commento del coordinatore della Consulta della montagna di Anci Toscana, Luca Marmo: “Una contrazione così drastica non è una riforma, è un disinvestimento. Senza risorse non ci sono investimenti, e senza investimenti i nostri Appennini perdono l’unica chance di rimanere vivi, sicuri e presidiati”. Marmo critica inoltre l’esclusione di Comuni che, pur non raggiungendo determinate quote altimetriche, presentano “un carattere spiccato di internalità, fragilità demografica, lontananza dai servizi essenziali e una storia di marginalità montana riconosciuta”.
La preoccupazione dei sindaci riguarda non solo i fondi, ma anche le ricadute concrete sulla tenuta sociale delle aree interne: dai servizi sanitari ai trasporti, fino alla manutenzione del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Il timore dei sindaci è che una riduzione dei fondi possa accelerare lo spopolamento dell’Appennino e indebolire ulteriormente comunità già in difficoltà.
Da qui l’appello rivolto al Governo affinché il testo venga rivisto prima dell’approvazione definitiva. “Non si governa la montagna con un righello, ma conoscendone le comunità”, conclude Marmo.

Articoli correlati

LIVORNO - RECORD DI EVENTI IN CITTA’, SALVETTI:...

FIRENZE - TEATRO DEL MAGGIO: PRIMA EDIZIONE DAVID...

FIRENZE - SCARTI TESSILI: ACCORDO SU FILIERA CIRCOLARE

PISTOIA - A PISTOIA L’ASSEMBLEA EUROPEA DEL CAMMINO...

FIRENZE - GAMB: IL NUOVO NOME PER SETTE...

FIRENZE - GIANI, HANTAVIRUS: DONNA FIORENTINA IN ISOLAMENTO,...

TOSCANA - FERROVIE. GLI INTERVENTI NELLA NOSTRA REGIONE

LIVORNO - IPPODROMO, PROSSIMA APERTURA PREVISTA PER IL...

PRATO - A cinque anni dalla morte di...

PRATO - Prato al centro del dibattito sulla...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia