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LIVORNO - RECORD DI EVENTI IN CITTA’, SALVETTI: “LIVORNO VA DI MODA”

Rachele Campi
Rachele Campi
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La citta’ di Livorno con la sua amministrazione comunale punta ad aumentare il numero di eventi per essere ancora più attrattiva. Negli ultimi anni la città labronica si è caratterizzata da un ampio programma di iniziative, che si estende fino al mese di dicembre. Il bilancio con il sindaco Luca Salvetti.

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