MONTEMURLO - Torna “A spasso con l’Oste” tra enogastronomia, musica sotto le stelle e negozi aperti

A Montemurlo è tutto pronto per uno degli appuntamenti estivi più attesi. Lunedì 29 giugno, dalle ore 20 fino a mezzanotte, le strade di Oste si accenderanno con la 21° edizione di “A spasso con l’Oste”, un’iniziativa corale che trasformerà la frazione in una grande festa enogastronomica e di promozione del territorio a cielo aperto.

“A Spasso con l’Oste, da 21 anni, rappresenta sempre una certezza, quella di vivere una serata fatta di divertimento e socialità – sottolinea il sindaco Simone Calamai – Un connubio perfetto che mette insieme associazioni, commercianti e buona cucina, e che riesce ad attrarre sempre tantissime persone anche da fuori Comune”.

Un percorso di gusto e associazionismo: lungo via Oste, via Scarpettini e via Venezia, ristoranti, esercizi commerciali e numerose associazioni del territorio proporranno il meglio delle specialità locali, piatti tipici toscani e degustazioni itineranti. Dai classici della tradizione toscana come lampredotto, trippa e porchetta, fino allo street food, alle birre artigianali, ai cocktail bar e alle prelibatezze dolciarie. L’evento è promosso e organizzato dal comitato “Noi Insieme” di Oste e dalla Pro Loco di Montemurlo, in stretta collaborazione con il Comune e i commercianti locali.

“Quest’anno abbiamo ridotto il percorso espositivo della festa per favorire la viabilità della frazione, lasciando libera la parte iniziale di via Oste – spiega il presidente di Proloco e Comitato Noi Insieme, Lorenzo Scrozzo -La manifestazione rimane comunque ricchissima con 53 stand e 5 punti musica che promettono una serata di grande divertimento. L’organizzazione della manifestazione è complessa e inizia già a marzo. Il risultato però ogni anno ripaga di tutti gli sforzi e sono tante le persone che vivono fuori Montemurlo o anche all’estero e decidono di ritornare a casa a fine giugno perché durante ‘A spasso con l’Oste’ hanno la possibilità di incontrare amici e conoscenti e così passare una bella serata insieme”.

Notevole, come ogni anno, la presenza del tessuto associativo e del volontariato locale a testimonianza di una comunità unita e attiva. Non solo cibo, ma anche tantissimo intrattenimento dislocato in cinque postazioni: si parte da piazza Amendola con lo spettacolo e il ballo a cura di “Damasy Caballeros Andrea e Simona”, “Asd Corallo” e “Scuola di Danza Smile A.S.D.” e poi la Performance live di Elena Pratesi, Giulio Gambinossi e band acustiche con l’Associazione “Il Villaggio”; il ritmo di Edy & Bandana accompagnato dalle esibizioni di danza del ventre con Amelia Bellydance; i ballerini della scuola “La Diablo Dance Evolution” e la musica del Som, Studio obiettivo musica. L’energia travolgente ed itinerante della “La Sganghenga Street Band” riempirà di note le strade per tutta la sera.

“A spasso con l’Oste è la manifestazione regina dell’estate – commenta l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero – Un’occasione per valorizzare e promuovere il commercio e la ricettività locale in un momento che di grande sofferenza del settore a livello generale. A Oste infatti c’è un bel movimento di giovani imprenditori nel settore del commercio e della ristorazione che credono nelle potenzialità del territorio e della frazione e come amministrazione comunale vogliamo star loro vicini”.

Per gli appassionati di motori da non perdere l’esposizione del Vespa Club Montemurlo e il raduno statico di auto americane a cura di “Iron Bandit’s Pistoia American Cars”. Spazio anche alla creatività, all’artigianato e all’iniziativa fotografica, mentre per i più piccoli ci saranno aree giochi dedicate e truccabimbi.