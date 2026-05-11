PISTOIA - A PISTOIA L’ASSEMBLEA EUROPEA DEL CAMMINO DI SANTIAGO

Pistoia ha ospitato l’assemblea generale della Federazione Europea del Cammino di Santiago, un evento internazionale che ha riunito istituzioni impegnate nella valorizzazione del celebre itinerario. I lavori sono iniziati giovedì 7 maggio nella Sala Grandonio del Palazzo Comunale, dove ventisei rappresentanti di vari Paesi europei hanno condiviso progetti e buone pratiche. Durante le sessioni sono stati definiti il piano di attività e il budget per il biennio 2026-2027, affrontando temi cruciali come la gestione dei percorsi. La prima giornata si è conclusa con un approfondimento sulla tradizione jacopea locale e una visita guidata all’Altare Argenteo nella Cattedrale di San Zeno. L’evento ha sancito l’apertura internazionale di Pistoia, città storicamente legata al culto di San Giacomo, San Jacopo per i pistoiesi, e parte integrante della Federazione dal 2024. Questo incontro ha rafforzato i legami tra i dieci Paesi membri, uniti dalla comune eredità culturale del cammino jacopeo. Pistoia si è confermata così un nodo centrale nella rete dei cammini europei, valorizzando il proprio patrimonio storico e spirituale. La manifestazione ha celebrato con successo il ruolo della città come “Piccola Santiago”, promuovendo un turismo lento e consapevole.