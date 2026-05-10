PRATO - Prato al centro del dibattito sulla rigenerazione dello spazio con l’evento “La lungimirante follia di un imprenditore”

La città di Prato è stata al centro del dibattito sulla riqualificazione dello spazio urbano, a partire dalla rigenerazione dell’edilizia residenziale e, in particolar modo, dei condomini. L’evento “La lungimirante follia di un imprenditore” si è tenuto al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, luogo che onora il saper far bene pratese e la cultura del lavoro della città laniera.

“Non esistono condòmini di serie a o di serie b – ha scandito il direttore generale della Montebianco Costruzioni srl Simone Monti – Con appena 60 euro al mese anche chi non può ristrutturare subito, perché non ha sufficiente liquidità, ha comunque l’occasione di riqualificare la sua casa. In più, si semplifica la vita agli amministratori di condominio che possono utilizzare un pacchetto ‘chiavi in mano’, con certezza di tempi e costi”.

“In quest’ottica, avremo anche – ha preannunciato Monti, Capodipartimento edilizia e responsabile condomini dell’Associazione interprofessionale agenti (Aia) – un incontro con il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nel quale esporremo la nostra soluzione”.

E’ stata ufficializzata la formula di “ristrutturazione agevolata” a cura di Montebianco Costruzioni con Facile.it, ideata per i condomini che non hanno potuto usufruire dei bonus fiscali, garantendo certezza dei lavori, con tempi e linee di credito più accessibili. Un modello, quello elaborato dalla Montebianco Costruzioni, utile ad abbattere le barriere economiche, proponendo soluzioni concrete per il rilancio del tessuto urbano toscano, rendendo gli interventi accessibili ai condòmini attraverso piani di pagamento rateizzati fino a 120 mesi.

“Sapendo gestire bene le risorse di ogni nucleo familiare, si può dare valore al proprio immobile – dichiara la dott.ssa Marianna Caldora, consulente credito di Facile.it – La collaborazione con Montebianco è stata fortemente voluta da entrambi: diventiamo complementari, aiutando l’economia reale e le persone meno abbienti, migliorando la qualità degli immobili e tutelando il loro valore”.

Ha partecipato all’evento anche il presidente dell’Aia, Paolo Bellini, oltre a vari rappresentanti del mondo imprenditoriale, bancario e delle professioni.