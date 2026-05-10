LIVORNO - EFFETTO VENEZIA 2026 IN SCENA DAL 29 LUGLIO AL 2 AGOSTO

La 41ª edizione di Effetto Venezia che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto 2026, si propone come un appuntamento all’insegna della creatività e del dialogo intergenerazionale. Sotto la riconfermata direzione artistica di Grazia Di Michele — al suo terzo anno consecutivo alla guida della kermesse – il suggestivo quartiere della Venezia si prepara ad accogliere il tema di quest’anno: “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. L’edizione 2026 è infatti dedicata interamente al mondo giovanile, con l’obiettivo di creare un ponte transgenerazionale attraverso arte e confronti tematici.