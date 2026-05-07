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LIVORNO - COTETO: IL QUARTIERE “PAESE” FESTEGGIA IL MOM’S DAY

Rachele Campi
Rachele Campi
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Una giornata di festa per il quartiere, pensata per le famiglie e per dare vitalità alle strade di Coteto. Domenica 10 maggio torna il Mom’s Day, appuntamento che per tutta la giornata metterà insieme spettacoli musica dal vivo, attività sportive, animazione per i bambini e iniziative dedicate a tutte le età. Il programma si snoderà su via Toscana dalla mattina fino alla sera.

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