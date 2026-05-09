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FIRENZE - ELOGIO DELL’UMANO: TRE INCONTRI A VILLA BARDINI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Torna per la seconda edizione Elogio dell’Umano: il ciclo d incontri promosso da Cesvot con il patrocinio di Regione Toscana e la collaborazione del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux. Tre appuntamenti che si terranno a Villa Bardini che in vari modi vogliono rispondere alla domanda con la D maiuscola: Cosa significa essere umani. Tre appuntamenti i giovedì del 14, 21 e 28 maggio, per tornare a parlare di cura, felicità, solidarietà perché la cultura diventi un atto di resistenza civile e uno strumento indispensabile per seminare pace, prossimità e speranza. 
Il 14 maggio si apre con “Il benessere della cura”: Concita De Gregorio e Giampaolo Cerri esplorano come la fragilità, quando condivisa, possa trasformarsi in una potente forma di amore e libertà. Il 21 maggio è la volta di “La felicità degli italiani” dove il sociologo Enrico Finzi e Serena Bortone guideranno il pubblico alla ricerca di una “politica della felicità” capace di ridurre le disuguaglianze. Il 28 maggio chiude il ciclo “L’altro sono io. Storie che ci somigliano”: Domenico Iannacone porta nel cuore delle storie degli invisibili. L’ingresso alle iniziative è gratuito dalle ore 17.30, ma i posti sono limitati ed è consigliata l’iscrizione sul sito del Cesvot

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