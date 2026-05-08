LIVORNO - AL VIA IL 5&5 DAY ALLA TERRAZZA MASCAGNI

Torna a Livorno il 5&5 Day. L’evento, organizzato da Fondazione Lem e Associazione tortai livornesi di Cna Livorno, si svolgerà dall’8 al 10 maggio nella nuova area accanto al Gazebo. Tramonti: “Quest’anno offerta ampliata con uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie”. Novità anche sul fronte delle collaborazioni: sarà Unicoop Firenze a fornire farina di ceci e olio. Parte dell’incasso sarà devoluta ad Autismo Livorno Aps.