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LIVORNO - AL VIA IL 5&5 DAY ALLA TERRAZZA MASCAGNI

Rachele Campi
Rachele Campi
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Torna a Livorno il 5&5 Day. L’evento, organizzato da Fondazione Lem e Associazione tortai livornesi di Cna Livorno, si svolgerà dall’8 al 10 maggio nella nuova area accanto al Gazebo. Tramonti: “Quest’anno offerta ampliata con uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie”. Novità anche sul fronte delle collaborazioni: sarà Unicoop Firenze a fornire farina di ceci e olio. Parte dell’incasso sarà devoluta ad Autismo Livorno Aps.

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